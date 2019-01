Muhu muuseum kiikab tubakatarvitamise ajalukku

Muhu muuseum avab laupäeval näituse “Tubakast Muhu moodi”, mis heidab pilgu suitsetamisega seotud aksessuaaridele.



Muhu muuseumi direktor Meelis Mereäär ütles, et näituse idee tuli muuseumi teadustöötajatelt kogude inventeerimise ja digiteerimise käigus. Mullu saadi muuseumile mitmeid suitsetamisega seotud eksponaate ja kuna kogudes on ka näiteks mitmeid tubakakotte, siis leitigi, et võiks kokku panna selleteemalise väljapaneku.

Ta ei ole väga mahukas, aga see-eest huvitav, sõnas Mereäär. Näitusel on vanu piipe, kodus kasvatatud tubakalehti, aga ka Juhan Smuuli tikutoosid, sigareti- ja paberossikarp ning muid tubaka tarvitamisega seotud aksessuaare.

Näituse avamisel saab ka tubakat degusteerida ja tehakse suitsurõngaste puhumise töötuba. “Ega me suitsetamist ei propageeri, aga mõtlesime, et midagi erku võiks ju teha. Topime piipu, mekime glamuursigarette ja sigarillosid,” sõnas Mereäär.