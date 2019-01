REPLIIK: 13. kuupalk tekitab küsimusi

Suurtes struktuurides tekib aasta jooksul palgafondi kokkuhoidmist paratamatult: inimesed on haiged või on osa kohti täitmata. Seda raha võiks ehk kasutada inimeste tunnustamiseks, kel on olnud koormust rohkem ja kes on saavutanud häid tulemusi, aasta jooksul.



Kui see kõik jätta aga jõuluajale – kohati juhtus ju, et inimesed said sisuliselt 13. palga juurde – see ei ole päris jõulupreemia mõte. Suhteliselt tavapärane on, et jõulupreemiad on 100–200 euro mastaabis, aga maksta jõulupreemiaks 13. kuupalk – see ei ole päris tavapärane praktika.

See pilt preemiate jagamise osas on üle valla väga erinev ning tekitab muidugi küsimusi, miks ja kuidas nii. Nii nagu vallavanem ka volikogu istungil aga lubas – preemiate määramine võetakse asutusejuhtidega teemaks, et arutada läbi, milline see praktika võiks tegelikult olla.

Saaremaa vallavolikogu rahanduskomisjoni esimees Jaanus Tamkivi Kadi raadio eilses “Keskpäeva” saates