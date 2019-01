Saaremaa turundamiseks valmis koondportaal

Pisut enam kui 13 000 eurot maksma läinud portaal ja turundusklipid peaksid olema abimeheks kõigile, kes otsivad infokilde Saaremaa kohta.



Saare arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurk tõdes, et koondportaali www.minusaaremaa.ee mõte keerles nende töövoos mõttena juba mõnda aega. Vähemalt nii kaua, kui ta siin töötanud on.

“Möödunud aastal piirkondlike algatuste tugiprogrammi partneritelt sisendit ja ideid kogudes kerkis teema arutelul Saaremaa vallaga taas kord üles,” rääkis ta. Ka valla koalitsioonileppes oli selline punkt kirjas. “Viisime otsad kokku, kirjutasime ja kaitsesime projekti ning hakkasime tööle.” Erinevaid osapooli oli protsessi juures palju. Tehniline lahendus ja teostus tulid aga arenduskeskuse poolt, kuhu kaasati ka IT-ettevõte.

“Pidevalt räägitakse, et tahame Saaremaale juurde noori peresid ja spetsialiste, kuid kohalikel on raske mõista, kui keeruline info kättesaamine tegelikult on,” märkis Paenurk. “Kõik on laiali pillutatud ning paljud olulised teemad pole otsingumootorites märksõna-optimeeritud.”

Kui Paenurk ise perega 2016. aastal Saaremaale kuuks ajaks puhkama tuli, aga “pisut” kauemaks jäi, tegi ta selle kadalipu ise läbi. Üsna arvestatavalt oli tema sõnul koondatud küll turismiinfo, eelnevalt mainitud üritused ja veel üht-teist, kuid puudus kasutajasõbralik lahendus, mis erinevad killud üheks tervikuks kokku seoks ja kust vajamineva ühest kohast kätte saaks: transpordivõimalused saarele jõudmiseks, üüripinnad, töökohad, õppimisvõimalused, info lasteaedade kohta, puhkamisvõimalused, ettevõtluse tugiteenused jne.

Loodud infoportaal seda ühendavat rolli mängibki. Ettevõtja ei pea nüüd näiteks uuele töötajale “saarlase elementaarset infopaketti” ajakuluka käsitööna kokku panema, vaid saab suunata ta kohta, kus abivajajal on võimalik juba iseseisvalt oma probleeme lahendama hakata. “See portaal ei pretendeeri originaalsisu loomisele, vaid juhatab otsijad edasi õigesse kohta ehk täidab justkui virtuaalse suunaviida rolli,” selgitas Paenurk.

Loodud portaal on pidevas arengus ja täiendamisel. “Sel aastal paneme peamise rõhu selle turundamisele ja optimeerimisele. Öelda, et ta on nüüd valmis, kindlasti ei saa,” nentis ta. Portaali haldab Saare arenduskeskus. “Seirame jooksvalt seal sisalduvat infot ja ajakohastame seda. Kui keegi tunneb, et midagi olulist on puudu või midagi üleliia, oleme selle info eest juba ette väga tänulikud.”

Eelkõige ongi portaal hea tööriist äsja Saaremaale kolinutele või miks mitte ka neile, kes kolimisplaane hauvad, kuid pole sihtkoha osas veel otsust langetanud. “Oleme eriti rõõmsad erinevate kaardirakenduste ning töö- ja kinnisvarakuulutuste üle,” viitas Paenurk. “Usun, et selle lahendusega saame reaalselt näidata, et me ka päriselt siia uusi inimesi ootame.”

Seitse turundusklippi

Tehtud on ka kokku seitse lühiklippi, milles kajastatakse vaatamisväärsusi, sündmusi, madalhooaja loodust, elustiili ettevõtlust, rahvusvahelist äri, tööstust ja õppimisvõimalusi. “Koostöös Priidu Saartiga leidsime kuldse kesktee – kajastasime seda, mis visuaalselt põnev ja kellega võtteplaan kenasti sobis,” tähendas Rainer Paenurk. Möödunud nädala lõpust kuni selle nädala keskpaigani avalikustatakse iga päev üks klipp Saare arenduskeskuse Facebooki lehel.

Kõik klipid on avalikult üleval ka uues infoportaalis ja arendus­keskuse Youtube’i kanalis. Need on kõigile tasuta ja avalikuks kasutamiseks.

Portaali arendus ja turundusklipid läksid maksma 13 410 eurot. Enamik (84%) summast tuli piirkondlike algatuste projektist Euroopa Regionaalarengufondist ning ülejäänu (16%) panustas projekti omaosalusena Saaremaa vald.