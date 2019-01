Saarlased Solistical ilma ei teinud

Nädalavahetusel Kuressaare gümnaasiumis toimunud Eesti noorte lauljate konkursil Solistica saarlased tänavu kõrgemate kohtadeni ei küündinud.

Grand prix läks erahuvialakooli Meero Muusik lauljale Kelly Talvikule (juhendaja Mirjam Dede) ja parima juhendaja tiitli sai Toomas Voll Toomas Volli laulustuudiost.

Parima saarlase eripreemia pälvis Oliver Leppik Kuressaare gümnaasiumi huvikoolist Inspira (juhendaja Helle Rand). KG huvikooli Inspira väljaantud eritunnustusena kuulutati Solistica söbraks Anneli Meisterson.

“Seitsmendat korda toimunud Solistical läks sel aastal kõik nii, nagu olime mõelnud. Energiast pakatavad kontserdid tõstsid nii mõnigi kord ihukarvad püsti või tõid pisara silmanurka. Korraldajate jaoks on oluline, et kõik end meil hästi tunneksid ja tundub, et õnnestus,” ütles Solistica korraldusmeeskonna liige Merle Rekaya.