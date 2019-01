Sikassaare poodnik avas toidupoe turul uues hoones

Läinud aasta lõpul Sikassaares tegevuse lõpetanud toidupood teeb tänasest restardi Kuressaare turule kerkinud uues triibukirja majas.



Poe perenaine, Mandra Kaubandus OÜ juhatuse liige Taimi Mägi on uues asukohas alustamisest põnevil ja loodab, et kõik läheb hästi. “Taganemisteed enam ei ole. Loodame, et läheb hästi,” ütles ta avamisnädala algul.

Iseenesest on poe uus asukoht väga hea, otse südalinnas. Tõsi, turu uus majake jääb küll veidi nurga taha, asudes ajaloolise turuhoone taga, kuid üles peaks selle siiski vaevata leidma.

Valikut peab olema

Ehkki turul tegutseb ka teisi poode – vanas turuhoones lihapood ja uuest toidupoest üle õue ka kalapood –, kinnitas Mägi, et konkurentsi ta turul otseselt pakkuma ei hakka. Tema müüb oma poes kõiksugu toidukraami, mitte ainult liha või kala.

“Sortiment on üsna samasugune, nagu oli Sikassaare poes,” nentis ta. “Igaühel peab olema ruumi tegutsemiseks ja inimestel peab ka olema valikuvõimalust, kus käia,” leiab Mägi. Nõnda usub ta ka, et paljud, kes olid aastate jooksul harjunud Sikassaares poes käima, võivad olla nüüd, pärast seda, kui tema oma poe kinni pani, ümber harjunud käima uues, Saaremaa Lihatööstuse sügisel avatud poes. “Aga eks elu näita, kuidas meil läheb.”

Klientide rahulolu nimel kavatseb poodnik endast kõik anda ja juhindub mõttest, et kerge on kliente kaotada, aga raske tagasi võita. “Iga klient on meie jaoks kullahinnaga,” kinnitas Taimi Mägi. “Üritame ikka kõik nende soovid täita.”

Staažikas müüja



Rendileping turul tegutsemiseks on tal esialgu viieks aastaks. Kaubanduses on naine töötanud praeguseks aga koguni 30 aastat. Viimased kümme aastat pidas ta ise Sikassaares poodi, enne seda töötas seal müüjana teise ettevõtte all ning ka kümmekond aastat enne seda tegutses ta kaubanduses.

Enne uues kohas poe avamist otsis Taimi Mägi aktiivselt endale uusi väljakutseid. Saarte Hääl kirjutas läinud aasta lõpul, et muu hulgas pakkus ta näiteks Ida-Saaremaa teenuskeskustele välja mõtte hakata sealkandis rändkauplusega ringi sõitma. Siis selgus aga, et lavka järele seal suuremat vajadust pole.

Turul on uus pood avatud täna keskpäevast alates. Edaspidi on uksed avatud argipäeviti kell 9–17.30 ja laupäeval kell 9–16.