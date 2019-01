Sõmera Kodu kliendid tuuakse Kogulasse järgmise aasta lõpus

Ehkki Kogula eakatekodu elanikud kolitakse Saaremaa vallale kuuluvasse Saaremaa Valssi ja Pärsama hooldekodusse ümber juba jaanuari jooksul, plaanib AS Hoolekandeteenused Sõmera Kodu saarlastest kliendid Kogulasse tuua alles järgmise aasta lõpus.

“Oma saarlastest kliente hakkame Kogulasse kolima alles siis, kui Sõmera Kodu sulgema hakkame, ehk siis 2020. aasta lõpupoole,” ütles AS-i Hoolekandeteenused teavituse koordinaator Ave Lillemäe, kelle andmeil kolib Kogulasse kuni 40 klienti. “Enne kolimist maja ka renoveeritakse, aga see kõik on alles järgmise aasta teema.”

Kuna riigiettevõte AS Hoolekandeteenused soovis, et Saaremaa vallavalitsus leiaks Kogula eakatekodu elanikele kohad valla hooldekodudes, saab 30 elanikust 25 koha Saaremaa Valsis, viis inimest aga Pärsamal.

“Kolimine on planeeritud etapiliselt ja sealjuures püütakse arvestada sellega, et inimesed saaksid rahulikult tutvuda uue hooldekoduga, teiste klientide ja personaliga,” lausus vallavalitsuse sotsiaalnõunik Reelika Murd.

“Eks keskkonnavahetus ja uude kohta sisseelamine ole vanadele inimestele raske, seepärast kehtib muutuste kohta reegel: asju tuleb teha samm-sammult ja rahulikult,” tõdes Saaremaa Valsi juhataja Eve Lääts. Ta lisas, et kolimine jõuab lõpule lähipäevil. “Need, kes juba meie majja saabunud, tasapisi kohanevad,” ütles Lääts.

Saarte Hääle küsimuse peale, kui palju jääb Saaremaa Valsis ja Pärsama hooldekodus vabaks kohti inimeste jaoks, kes alles ootavad hooldekodukoha saamiseks järjekorras, valla sotsiaalnõunik Reelika Murd täpset arvu öelda ei osanud.

“Hooldekodud tõstavad enne uute inimeste vastuvõtmist sisemiselt ümber hetkel juba teenusel olevaid inimesi ja vabanenud kohad täidetakse olemasoleva järjekorra alusel,” põhjendas ta.

Möödunud aasta novembris kirjutas Saarte Hääl, et Saaremaa vallavalitsuses puudub üksmeel selles osas, kui palju inimesi hooldekodukohta vajab. Küsimusele, kui pikk hooldekodukoha ootajate järjekord siiski on ning kuidas seda lühendada, vastas Reelika Murd esmaspäeval, et üldhooldusteenust vajavate inimeste arv selgub pärast Kogula eakatekodu kolimise lõppu ja järjekordade ülevaatamist. “See arv väheneb omakorda veelgi, kui Saaremaa Valsi neljandal korrusel avatakse uued üldhooldusteenuse kohad,” lisas ta.

Eve Läätse sõnul on neljandale korrusele kavas luua veebruari lõpuks paarkümmend kohta.

“Nelja korruse peale saab meil kohti olema seega 110 ringis,” märkis ta.