Torgu raamatukogu tähistab 100. sünnipäeva

Tänavune aasta on Torgu raamatukogule juubeliaasta, mille käigus on külla oodata mitmeid koloriitseid külalisi.



Torgu raamatukogu juhataja Estra Kullama ütles Saarte Häälele, et juubelit tähistatakse terve aasta, kuna ajaloost ei ole õnnestunud leida raamatukogu tegevuse täpset alguskuupäeva. Teada on, et Konstantin Saar, kes pidas Iidel kauplust, tegeles 1919. aastal ka raamatute laenutamisega.

Juba 1. veebruaril tuleb Torgu raamatusõpradele külla Valdur Mikita, suve poole on plaanis kutsuda Saaremaa oma mees Tarmo Teder. Veel on plaanis üles panna püsinäitus piltide ja tekstidega, mis annavad ülevaate raamatukogu ajaloost.

Mis tänapäeva puutub, siis on Torgu raamatukogu jätkuvalt avatud viiel päeval nädalas. “Me oleme üsna eraldatud ja need vähesed inimesed, kes meil on, tahavad samuti lugeda. Salme jääb meist suht kaugele,” selgitas Estra Kullama.

Lugejaskond on Torgus eakas nagu mujalgi, suvel aga külastavad raamatukogu meelsasti ka puhkajad. Mullustest populaarsematest autoritest tõi raamatukogu juhataja välja praeguse staari Katrin Pautsi, samuti Adena Sepa, kes lugejatega tihti kohtumas käib ja kelle teosed kohaliku olustiku kasutamise tõttu inimesi lähedalt kõnetavad.