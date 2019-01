JUHTKIRI: Mure joogivee pärast

Kes on harjunud hingama puhast õhku ja tarbima puhast vett, sellele tunduvad need kaks asja justkui enesestmõistetavana. Vaevalt me siis just kuigi sageli mõtleme, kui suur õnn see on. Või kui mõtlemegi, siis üsna harva – näiteks sellisel juhul, kui loeme või kuuleme sellest, kuidas keegi teine on sunnitud elama kohas, kus õhk on saastunud ja vesi reostunud.

Ometi on ka Saaremaal palju neid inimesi, kelle jaoks puhas, ebameeldiva lõhna ja maitseta joogivesi ei ole sugugi tavaline asi. Isegi nende jaoks mitte, kelle puurkaev on just nii sügav, kui projekt ette näeb. Nagu ütleb Pere Kaev OÜ tegevjuht Tiit Pere: maa seest saab võtta ainult sellist vett, nagu seal on.

Väävelvesinikku sisaldavat, mädamunahaisuga vett leidub pea kõikjal Saare maakonnas. Milline on probleemi lahendus, sõltub paljuski selle inimese rahakoti paksusest, kes haisva veega hädas.