Kümmet aastat magistriõppest Saaremaal tähistatakse seminariga

Tänavu möödub kümme aastat rakendusliku magistriõppeprogrammi korraldamisest, mis rikastas Saaremaad 14 sotsiaaltöö magistriga.



Sellega seoses korraldatakse järgmisel neljapäeval seminar, millest võtavad osa magistriprogrammis osalenud, sotsiaalvaldkonna töötajad ja muud huvilised.

Aastatel 2000–2002 toimus Kuressaares Tallinna ülikooli sotsiaaltöö kursus, mille õppekava juht oli sotsiaaltöö professor Taimi Tulva. Kursusest võttis osa 23 inimest. 2009–2011 sai Saaremaal sotsiaaltööd õppida juba magistriprogrammis ning seda tänu magistriõppegrupi komplekteerinud TLÜ koostööpartnerile ehk SA-le Ülikoolide Keskus Saaremaal ja selle tegevjuhile Maie Meiusele.

Ilus õppimise laine



“Magistrikraadi asusid omandama inimesed erinevatelt elualadelt, nende hulgas oli sotsiaaltöötajaid, lasteaia- ja koolipedagooge, haiglatöötajaid jt. Neist enamik asus õppima seetõttu, et õpe toodi kohapeale. Saare maakonnale oli sotsiaalteaduse magistrite koolitamine väga oluline. See oli ilus õppimise laine, mis selle kursusega algas ja magistriõppega jätkus,” rääkis Meius.

Lõputöö kaitses Maie Meiuse sõnul 14 inimest. Nende seas ka Kairit Lindmäe, kes poleks oma sõnul osanud magistrikraadi taotlemisest unistadagi. “Olin eluga rahul, käisin koolitustel ja kõik oli paigas. Kahjuks ei mäleta väga täpselt, mis oli viimane tõuge õppima asuda. Kindlasti oli see Maie, kes selle väikese mõtte minu pähe idanema pani,” ütles Lindmäe. “Üks põhjus oli kindlasti pealekasvav põlvkond noori, kes lõpetasid kooli juba magistrikraadiga ja olid tööturul konkureerides minust üle. Minul aga seisis ees veel pikk tööelu ja soovisin olla konkurentsivõimeline. Kindlasti oli põhjuseks ka uute erialaste teadmiste saamise soov ja võimalus saada haridus kodus, ilma suure ajakuluta. Sel ajal oli mu laps veel eelkooliealine ja mandrile ei oleks mina kindlasti kooli sel hetkel läinud.”

Samuti magistrikraadi omandamise võimalusest haaranud Karin Auväärt-Rauk nentis, et magistriõpingud sai ette võetud, kuna see oli loogiline jätk senisele haridusteele ehk omandatud bakalaureusekraadile. “Teine tähtis aspekt oli mugavus – kui ikka õpe koju kätte toimetatakse, siis tuleb end harima minna. Siiski, minu puhul oli tegu ka juhusega, sest ma ei märganud esialgset infot avatavast grupist ja liitusin hiljem. Olin haiguslehel, kodus palavikus ja helistasin siis, et asja kohta pisut uurida. Maie Meius kuulas telefonis jutu ära ja ütles reipalt, et siin pole mõelda midagi, panen nime kirja,” rääkis Auväärt-Rauk.

Seminar nädala pärast



Seminar “Rakendusliku sotsiaaltöö magistriprogramm Saaremaal 2009–2011: 10 aastat hiljem” toimub kõigile huvilistele 7. veebruaril Kuressaares Pargi tn 5 kell 15–17. Seminari peaesineja on Häli Tarum sotsiaalministeeriumist, kes räägib teemal “Hoolekandepoliitika arengud: teel pikaajalise hoolduse süsteemi poole”. Tallinna tervishoiu kõrgkooli rektor Ülle Ernits kõneleb teemal “Õenduse areng Eestis läbi ühiskonna muutuste: sotsiaalsed õendustegevused”, sotsiaalteadlase Taimi Tulva teema on “Elukulg ja õppimise variatiivsus”, sotsiaaltöö magister Kairit Lindmäe räägib teemal “Teekonnast magistrikraadini ja peale seda”.

Kohtade arv on piiratud. Eelregistreerimine käib kuni 4. veebruarini või kuni kohti jätkub aadressil yks@tt.ee, telefonidel 52 24 499 (Maie Meius) ja 54 512 202 (Kairit Lindmäe). Osalemine on tasuta.