Endises Leisi vallamajas avas uksed tervisekeskus

Leisi pereõde Ave Reis ja asendusarst Varju Maandi rõõmustavad endisesse vallamajja rajatud tervisekeskuse avarate ja valgusküllaste ruumide üle.

“Siin on väga ilus – jagub õhku ja valgust,” ütles eile tervisekeskuse avamisel asendusarst Varju Maandi, kes Leisis võtab patsiente vastu juba mullu jaanuarist.

Ka pereõde Ave Reis eelistab praegust asukohta endistele – tema hinnangul imepisikestele – ruumidele aleviku Karja tänava ridaelamus. “Meie töötingimused on oluliselt paranenud,” kinnitas pereõde. “Usun, et ka meie piirkonna patsientidel on nii ilusate ja avarate ruumide üle hea meel.”

Reisi sõnul ei läinud uue tervisekeskuse, täpsemalt küll Kuressaare haigla tervisekeskuse Leisi filiaali ehitamine takistusteta. “Paraku oli ka vastalisi, kellele see plaan sugugi ei meeldinud ning kes ei saanud aru, miks eelmine asukoht ei sobi,” tõdes ta.

“Mul hakkab juba meelest minema, millist sõda sai peetud, et perearstikeskusele korralikud ruumid saaksime,” lausus viimane Leisi vallavanem, praegune Saaremaa vallavalitsuse ehitusspetsialist Ludvik Mõtlep.

“Minu meelest on Leisi tervisekeskuse avamine meie uue ühinenud valla puhul üks esimene väga positiivne märk,” leidis endine Leisi vallavanem, Saaremaa abivallavanem Mart Mäeker. “Lisaks sellele, et nii patsientide kui ka töötajate jaoks on nüüd paremad tingimused, teeb mulle rõõmu see, et avalikku teenust pakkuv maja ei seisa pooltühjana, vaid sai inimestele vajaliku sisu.”

Pea kõik on uus

Tervisekeskus võtab endises vallamajas enda alla poolsada ruutmeetrit põrandapinda. Keskuses on ooteruum, perearsti ja pereõe kabinetid ning protseduuride tuba, mis Karja tänaval puudus. Leisi teenuskeskuse tualett ehitati remondi käigus aga ümber invatualetiks. “Protseduuride toas on kõik uus,” näitas Reis. Pereõde tunnistas oma erilist heameelt protseduurilaua üle, kuhu inimene saab pikali heita ja mille kõrgust on võimalik reguleerida, et õde ja arst saaksid patsienti mugavamini läbi vaadata.

“Meie vana kušett oli nii madal, et kaua kummargil olles kippus selg väsima,” tõdes Ave Reis. Samas on uut lauda võimalik sättida nii madalaks, et patsient saab sealt turvaliselt maha tulla.

Protseduurilaua kõrval seisab aga uhiuus luubiga valgusti, millest on suur abi näiteks siis, kui patsiendil on midagi silma läinud või on tarvis mõnd haava detailsemalt uurida.

Uus on ka laud väikelaste läbivaatamiseks ja beebide kaalumiseks ning pea kogu mööbel.

Terviseameti nõudmisel on uues Leisi tervisekeskuses ka aparaat, mida endises perearstipunktis Karja tänaval polnud – PEF-meeter kopsumahu mõõtmiseks. “Nüüd on meil olemas kõik vajalik, mis määruses kirjas,” kinnitas Ave Reis.

Lahkunud tohtri tänu

Eile keskuse avamise puhul sõna võtnud pereõde Ave Reis andis edasi tänusõnad ka endiselt asendusarstilt. Kuu aja eest igavikku lahkunud dr Ingrid Tamm palus enne oma surma pereõde, et see tänaks endist vallavanemat Ludvik Mõtlepat ja SA Kuressaare Haigla juhatuse liiget Märt Kõllit, kel oli oluline roll keskuse valmimisel.

Samuti pälvis doktor Tamme tänu dr Kairi Rohtla, kes võttis oma firma, Perearst Kairi Rohtla OÜ tiiva alla ka Leisi nimistu.

Leisi tervisekeskuse ehitamine läks maksma 123 000 eurot, millest üle 80 000 andis Euroopa Regionaalarengu Fond, üle 40 000 euro aga kohalik omavalitsus. Peatöövõtja oli OÜ Ösel Projekt.

Kuigi külastajaid käis uues tervisekeskuses juba eile, on keskus patsientide jaoks ametlikult avatud tänasest. Dr Varju Maandi võtab patsiente vastu kaks korda nädalas, esmaspäeviti ja reedeti kell 9–13. Pereõde Ave Reis ootab külastajaid kõigil argipäevadel kell 8–16.

Seni veel oma perearstita nimistusse kuulub 911 inimest.

“Põhiliselt ikka Leisi kandi elanikud,” märkis Ave Reis. “On ka palju Soomes töötavaid mehi, suviti käib aga palju mandrirahvast meilt abi küsimas.”