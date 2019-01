Hollandi koondislane liitus Saaremaa Võrkpalliklubiga

Värskelt Saaremaa Võrkpalliklubiga liitunud 21-aastane hollandlasest temporündaja Fabian Plak tuli siia vaid ühe eesmärgiga – võita tiitleid.

“Enne Eestisse tulekut ei teadnud ma Saaremaast ja siinsest võistkonnast midagi,” rääkis seni Itaalia esiliigaklubi Mondovi VC värve kaitsnud Fabian Plak. “Asi käis minu jaoks kiiresti, mõtlemiseks oli kaks päeva. Tutvusin internetis klubi saavutustega, need paistsid olevat suurepärased ja mulle see sobis. Meeskond on hea ja ma tahan lihtsalt saada meistriks.”

Peatreener Urmas Tali ütles, et kahe trenni põhjal on Hollandi koondislase oskustest juba mingi ülevaade olemas. “Meil oleks vaja, et keegi tõstaks palli kõrgele, sest me pole selliselt kõrguselt ründamisega harjunud,” tõi ta välja ühe elemendi uue mehe võimetest.

“Aga nädalavahetusel on juba mängud, kus ta saab end kohe näidata. Blokeerimine peaks olema vajalikul tasemel, vaatame, kui hästi või halvasti see toimima hakkab, aga proovime teda aidata ja usun, et kasu on rohkem kui kahju.”

Põhja-Hollandi 3000 elanikuga külakesest Tuitjenhornist pärit Fabian Plaki isa on Surinami päritolu kikkpoksija. Võrkpalliga on tegelenud ka tema ema ning vanem õde Celeste Plak on Hollandi võrkpallikoondisega võitnud Euroopa meistrivõistlustelt 2015. ja 2017. aastal hõbemedali.

“Mulle Kuressaare meeldib – väike linn, meeldivad inimesed ja meeskond on korralik,” lausus Fabian Plak, kes sai Hollandi koondise koosseisus 2017. aasta EM-il 14. koha. “Ma arvan, et jään oma siinviibimisega rahule. Mehed ei ole väga vanad, neile meeldivad naljad ja mulle ka.”

Noore leegionäri hinnangul on tema jaoks praegu kõige olulisem leida üksteisemõistmine sidemängijatega. “See tuleb harjutamise käigus,” rääkis Fabian Plak. “Mõlemad on õnneks väga korralikul tasemel, mulle meeldib koostöö nendega ja ma pole üldse mures, et asi toimima ei hakkaks. Me oleme püüdnud lihtsalt mängida ja vaadata, kuidas saame üksteisele võimalikult palju kasulikud olla.”