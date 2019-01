JUHTKIRI: Uus ja ilus

Suhtumine “tuleb leppida sellega, mis on” on teinekord küll õigustatud, ent mitte alati. Kui parema poole mitte püüda, jääbki kõik nii, nagu seni olnud. Karta on, et läheb kehvemakski. Seega – kui midagi saaks paremaks muuta, tasub seda võimalust kasutada. Tõsi, alati ei pruugi see teekond parema nimel kerge olla. Tulemus on aga vaeva väärt.

Eile avatud Leisi tervisekeskus endises vallamajas on sootuks midagi muud võrreldes pisikese perearstipunktiga ridaelamus Karja tänaval. Uute ja paremate töötingimuste üle on pereõel ja tohtril hea meel. Patsientidel kindlasti ka. Olgugi et endisest perearstipunktist jääb uus keskus mõnesaja meetri kaugusele – küllap kurtjate jaoks korvavad selle uued, endistest palju avaramad ja valgusküllasemad ruumid. Suur pluss on seegi, et pärast valdade ühinemist pooltühjaks jäänud vallamaja sai uue kena sisu. Sellise, mis kohalikele inimestele vajalik. Ning mida nad väärivad.