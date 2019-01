LIHTNE KÜSIMUS: Liiklejad tunnevad muret, miks…

Liiklejad tunnevad muret, miks Eesti Teede sahad lõpetavad lumelükkamise Tornimäel ja sealt edasi Kõrkverre suunduv tee on väga halvasti hooldatud. Kolmapäeval sattus liiklusohtlikku olukorda Kõrkverest linna piima vedanud auto, mis vastutulija tõttu oleks peaaegu kraavi sõitnud.

Jüri Lember,

Eesti Teede Saaremaa teemeister



Väikese väina poolt ja Pöide poolt Tornimäele on talvel teehoole tasemel 2, millel on rangemad nõuded. Sealt edasi Kõrkvere suunas kehtib tase 1, mille hooldenõuded on madalamad. Sellest ka vahe hooldes. Hoole tulebki teha kõigepealt tasemel 3, siis tasemel 2 ja siis tasemel 1. Talvised seisunditaseme nõuded on maanteeameti kodulehel olemas, kõigile nähtavad.

Sellel talvel on olnud päevi, kui sajab või tuiskab mitu päeva järjest. Viimane selline tugeva saju ja tuisuga päev oli 28.01, kui pidime praktiliselt iga kahe tunni järel sahkama ja soolatama tasemel 3 ja 2 olevaid teid. Siis kannatavad kindlasti tasemel 1 olevad teed.

Meie mehed ja masinad on väljas tööl iga saju ja tuisuga, püüame siis põhi- ja tugiteed hoida sõidetavad. Kõik teed saame korda ikka pärast sadu või tuisku teatud aja jooksul. Järgmist suuremat sadu lubab nädalavahetusel. See võib tulla ka vihmana. Selleks karestame praegu höövlite ja hooldeautodega, millel on alusterad, nii kruusa- kui ka kattega teid, et sulaks rohkem valmis olla.