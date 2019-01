Eilses Saarte Hääles ilmunud uudis “Sõmera Kodu kliendid tuuakse Kogulasse järgmise aasta lõpus” pälvis lugejatelt üksjagu vastukaja. Toome siin ära kaks arvamusavaldust.



“Kummaline, et Sõmera hooldekodu, kus kliendid elasid kolmekümnekesi majades, lüüakse laiali põhjendusega, et suur hulk abivajajaid koos ei ole väärikas ja inimlik hoolekanne. Samas rajab Saaremaa vald Saaremaa Valssi kombinaathooldekodu, kus kitsastes oludes elab üle saja abivajaja pead-jalad koos hoones, kus õues viibida on keerukas ja hooldekodus napib hooldustöötajaid. Mis toimub meie võimekas suurvallas?”

***

“Saaremaa Valsis toad ikka liiga väikesed kahele, öökapid ei mahu voodite juurde, hooldatavatel pole joogitopsigi kuskile panna. Tõesti ebasobiv ost valla poolt. Hooldatavad õues praktilisest olla ei saa, aga koha hind muudkui tõuseb. Arvan, et Sõmeral oleks neil tõesti parem elada ja looduses käia. Miks küll väntsutatakse neid inimesi, kes enda eest seista ei saa? Väga kurb. Miks lõhutakse toimiv süsteem ja arvatakse, et neil on seal kolmandal korrusel parem elu lõpuni elada?”

AMETNIK VASTAB:

Reelika Murd

Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalnõunik

Kogula hooldekodu suletakse vastavalt AS-i Hoolekandeteenused juhatuse otsusele, seega ei ole seda otsust teinud Saaremaa vald. AS-i Hoolekandeteenused juhatuse otsusest teada saades on Saaremaa vald aktiivselt tegelenud sellega, et võimaldada kõigile Saaremaa valla kodanikele, kes vajasid pärast Kogula hooldekodu sulgemist jätkuvalt üldhooldusteenuseid, hooldekodukohta.

Kogula hooldekodu elanikele on võimaldatud üldhooldusteenust Saaremaa Valsis ja Pärsama hooldekodus, mis mõlemad on läbinud remondi ja samuti on asutustel olemas vajalikud dokumendid, et hetkel üldhooldusteenust osutada.

Ka otsust sulgeda Sõmera Kodu ei ole teinud Saaremaa vald, ka see asutus kuulub riigiettevõttele AS Hoolekandeteenused.