Mare Markus 70: Kooli tõeline raudvara

Eile ennelõunal võttis Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi (KTG) füüsikaõpetaja Mare Markus oma 70. sünnipäeval vastu kolleegide ja õpilaste õnnesoove.

Järvamaalt pärit Mare lõpetas Põltsamaa keskkooli ja läks seejärel Tallinna pedagoogilisse instituuti füüsikat õppima. Saaremaale tuli füüsikaõpetaja Mare 47 aastat tagasi. Temast sai tollase õhtukeskkooli õpetaja.

“Kui me koos töötasime, oli Mare see, kellele võisin alati toetuda. Mare arvestab teistega ja on väga täpne,” hindas kunagist kolleegi KTG endine direktor Helve Õnnis.

“Ta on meie kooli tõeline raudvara ja järjepidevuse kandja, kes on oma head omadused edasi andnud ka oma tütardele. Nemad on samuti meie kooli töötajad. Mare on väga kohusetundlik ja usaldusväärne inimene. Tean õpilasi, kes tulevadki sellepärast meie kooli, et siin õpetab füüsikat Mare Markus. Paljud õpilased valivad valikeksamiks just füüsika, kuna Mare Markus on suutnud selle aine neile selgeks teha,” toonitas KTG direktor Ly Kallas.

Juubilari sõnul olid Põltsamaal tugevad reaalainete õpetajad: “Meie lennust läks kolm lõpetajat füüsikat õppima. Mina õppisin Tallinna pedagoogilises instituudis. Lisaks füüsikale saime palju teadmisi elektrotehnikast, tehnilisest mehaanikast ja astronoomiast.”

Mis on KTG magnet, et selles koolis ligi pool sajandit nii õpetajana kui ka õppealajuhatajana töötada?

Esimese asjana tõi Markus välja väga hea töökeskkonna. “Täiskasvanud õpilastega on hea töötada, kolleegid on mõistvad ja heatahtlikud. See siin on juba kuues koolihoone. Kui palju on mul õpilasi olnud, seda küll öelda ei oska. Seda võin aga öelda, et kui õpilane on füüsikast huvitatud, siis see aine talle raskusi ei tee,” rääkis suurte kogemustega õpetaja.

Praegu õpetab Mare Markus ka majanduse aluseid. Staažikas pedagoog rõhutas, et majandusalaseid teadmisi vajavad kõik õppurid.

47 aastat saarlasi õpetanud õpetaja on ise juba aastaid tudengina väärikate ülikooli õppurite nimekirjas olnud. Elukestvat õpet, oma teadmiste täiendamist peab teenekas pedagoog väga vajalikuks.

Õnnesoovid sünnipäevaks ka Saarte Häälelt ja Kadi raadiolt!