Pillirookõrs pälvis tunnustuse keskkonnasõbralikkuse eest

Keskkonnaminister Siim Kiisler kuulutas välja möödunud aasta parimad keskkonda panustajad: keskkonnateoks nimetati Laeva jõe taaselustamise ning tõugja ja tuura asustamise projekt, kõige keskkonnasõbralikumaks ettevõtteks sai aga FreshGO OÜ keskkonnahoidliku e-kaubanduse eestvedamise eest. Tunnustus tuli sedakorda ka Saaremaale kohalikust pilliroost joogikõrsi valmistavale GReat OÜ-le.

Ettevõtte üks juhatuse liikmeid Mihkel Tamm tõdes, et neil on kahtlemata väga hea meel, et saadi aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursil tunnustus kui keskkonnasõbralik toode või teenus ning äri- ja bioloogilisuse mitmekesisuse eriauhind.

See annab kindlasti juurde suurt indu, et oma tootmisvõimekust veelgi suurendada ja oma taaskasutatavate kõrtega veelgi rohkemate tarbijateni jõuda, kinnitas Tamm. Üleüldises plaanis arendavad nad ühes elukaaslase Gretega parasjagu kõrretootmisvõimekust ja valmistuvad välisturgudele sisenemiseks.

Muu hulgas on Mihkel Tammel enda kinnitusel väga hea meel, kui inimesed pööravad aina enam tähelepanu loodusele, prügi sorteerimisele ja oma jalajäljele, mis maailma maha jäetakse. “Mul on hea meel, et ka suured ettevõtted (näiteks Rimi Food AS) on võtnud kindla suuna, kuidas anda omalt poolt panus, et esmajärgus just Saaremaal vähendada kilekottide kasutamist,” sõnas Tamm.

Aasta keskkonnateo võitja sai preemiaks 5000 eurot, aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte üldvõitja saab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel 35 000 euro ulatuses toetada oma ettevõtte edasist keskkonnasõbralikkust. Lisaks kuulutati välja rahva lemmikud, tunnustuse saajad ja keskkonnasõbraliku ettevõtte alamkategooriate võitjad.