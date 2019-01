Riidekonteinerid ootavad “kõhutäisi”

Saaremaa vallavalitsus paigaldas ühes Humana sorteerimiskeskusega Kuressaarde ja Kudjape jäätmejaama konteinerid kasutatud riiete, mänguasjade ja jalanõude kogumiseks.

Vallavalitsuse jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel oli eile hommikul linna paigaldatud suuri punaseid konteinereid koos nende tühjendajaga üle vaatamas. Nõnda sai ta samal ajal uut objekti uudistama tulnutele kohe ka näidata, kuidas kõige mõistlikum konteineri kõhtu riideid sokutada oleks.

Ehkki kraami on võimalik suurema vaevata ka lahtiselt konteineri suust sisse lükata, peaks riidekraami eelnevalt ikka kilekotti toppima ja laskma selle siis mahutisse koos kotiga. Muidu on rõivad pärast igal pool laiali ja võivad takkapihta ka määrduda.

Kuigi konteinerisuu võib ahvatleda sinna ka muid jäätmeid panema, ei ole kuigi tark selle peale isegi mõelda. Kui rõivakonteinereid risustama hakatakse, võib teenusepakkuja vabalt need kokku korjata ja minema viia. “Rämpsu siia panna ei tohi!” kinnitas Koppel.

Konteinerite tühjendamine hakkab käima sedamööda, kui kiiresti need täituvad. Seega on Katrin Koppeli sõnul raske ennustada, kui tihe see tühjendamine olema saab.

Asi, mida konteinerite tühjendaja silmas peab pidama, on kindlasti seegi, et vähemalt praeguse ilmaga ei saa riidekraam kauaks konteinerisse jääda. See võib seal niiskeks tõmbuda ja hallitama hakata. “Alguses tulebki võib-olla tihedamini tühjendada, sest inimestel võib olla koju tekkinud varusid, mis nüüd korraga ära tuuakse,” arvas Koppel. “Ja hiljem asi võib-olla normaliseerub-stabiliseerub.”

Tühjendamise eest vastutab tema sõnul Humana. Esialgu viiakse kraam konteineritest jäätmejaama juures asuvasse vahelattu ning kui Humana veokil on mandrilt toodud uus rõivakraam siinsesse kauplusse maha pandud, korjatakse vahelaost sinna veetud kraam jälle peale ja transporditakse Tallinna. “Kohapeal neid keegi sorteerima ei hakka ja seda ohtu pole, et minu vanad riided pärast kellelgi siin seljas oleks,” naeris Koppel.

Kui konteinerid aga nagu võluväel ja ootamatult kiiresti täituma hakkavad, siis on nende peal kirjas ka Katrin Koppeli telefoninumber. Siis tuleb talle lihtsalt teada anda ja jäätmespetsialist omakorda annab tühjendamisvajadusest kiiresti teada tühjendajale.

Konteinereid kasutatud rõivaste, mänguasjade ja jalanõude kogumiseks on kokku viis. Need asuvad Kuressaares Mini-Rimi kaupluse juures Kihelkonna mnt 3, Torni tn 9 parklas, samuti Uue tänava ja Kitzbergi tänava parklates ning Kudjape jäätmejaamas.