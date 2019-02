JUHTKIRI: Koduküla, kodukant

Ühtsuses peitub jõud – see teada-tuntud ütlus sobib hästi, iseloomustamaks seekordset aasta küla tiitli võitjat. Õigemini küll võitjaid, sest aasta külana tunnustas Saaremaa Kodukant tänavu koguni mitut küla – Kõljalat, Reeküla, Kaali-Liivat, Masa ja Eistet.



Nende Kõljala kandi külade puhul on oluline märksõna koostöö, nii iga küla sisene kui ka külade vaheline.

Et küla elaks ja areneks, peaks seal olema hea vanal ja noorel. Selleks on aga tarvis, et igaühe oma tegemiste kõrval leitaks aega ja tahtmist koos toimetada ja aega veeta. Kõljala kandi külade rahvas tahab – seda näitavad igasugu ettevõtmised matkadest talgupäevadeni, mis kultuuriselts Kevade eestvedamisel teoks saanud.

Seekordsel aasta küla konkursil rahva lemmiku tiitli pälvinud Paenase küla Muhus on samuti hea näide sellest, kuidas ini­mesed oma kodukohta hindavad ja armastavad.

Maaelu hääbumisest nende tublide külade kohapealt küll rääkida ei saa.