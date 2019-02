Kaardilugeja Kauri Pannas sihib MM-rallisid

Seni peamiselt Rasmus Uustulndi kõrval kaardilugejana sõitnud Kauri Pannas alustas koostööd Ken Torniga, et võimalusel olla valmis kaasa tegema ka juunior-WRC maailmameistrivõistlustel.



“See väike eesmärk sai endale võetud ja vaatame, kuidas läheb,” tunnistas Kauri Pannas. “Mul on huvi ja tahtmine ka sinna jõuda. Aga ma ei ole egoist ja ei juhtu midagi, kui minu plaanid ei teostu. Meie kõigi eesmärk on, et Ken jõuaks kaugele ning olen alati nõus tiimi jääma ja kõrvalt aitama.”

Pannase sõnul on üks WRC-ralli tegelikult võrreldav kolme Eesti või Läti ralliga nii oma pikkuse, kurvide rohkuse kui ka kiiruste poolest ja sellisel tasemel võistlemise kogemust tal veel ei ole. “See tähendab, et kaardilugeja jaoks on paberimajandust palju rohkem,” nentis ta.

Esimest korda istusid Ken Torn ja Kauri Pannas võistlustel ühes autos Lätis sõidetud Aluksne rallil, kus hea tulemuse rikkus rehvi purunemine. “Kauriga midagi halvasti ei olnud, saime täitsa hästi hakkama,” ütles Ken Torn, kes on seni sõitnud Eesti meistrivõistluste etappidel koos Aleks Leskiga. “Muidugi harjutasime enne ka koostööd ja päris toorelt peale ei läinud. Eesmärk on võimalusel Kauriga jätkata ka pikemas perspektiivis koos.”

Kauri Pannase sõnul sõltub palju sellest, kuidas Ken Tornil läheb Rootsi rallil, kus kaardilugejaks on veel Kuldar Sikk. “Igat käiku kalkuleeritakse ja vaadatakse, et ei tehtaks lolle otsuseid. Lähen Rootsi Keni ja Sikuga kaasa, et seal õppida. Mitte mingil juhul ei soovi ma pea ees vette hüpata,” rääkis kaardilugeja.

Esimene võimalus saada maailmameistrivõistluste kogemus võib Kauri Pannasel avaneda juba Korsika rallil, kus Kuldar Sikk on Ott Tänaku crawel crew´ ekipaažis ja koht Ken Torni kõrval vaba. “Muidugi pean oma kaalu nimel tugevalt tööd tegema ja vähemalt 20 kg alla võtma, sest iga lisakilo autos mõjutab kokkuvõttes tulemust,” tunnistas Pannas.

Samas ei välista Kauri Pannas, et võimalusel jätkab ta koostööd ka oma senise paarimehe Rasmus Uustulndiga. “Kuna me sõitsime Saaremaa rallil oma auto katki ja Rasmusel on eesmärk kool ära lõpetada, siis hooaja lõpus polnud plaanid selged. Aga kui ta on jälle valmis ja mind kutsutakse ning on võimalus, siis miks mitte,” avaldas Pannas koostöövalmidust.