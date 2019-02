Linnas kaob valvelasteaed

Saaremaa vallavalitsus plaanib muuta seni Kuressaares kehtinud korda, et suvel töötas vaid üks, valvelasteaed. “Plaani kohaselt ei koondata lapsi enam ühte lasteaeda, vaid iga lasteaed hoiab edaspidi oma lapsed,” ütles Saarte Häälele valla alusharidusnõunik Maiu Raun. Täpsem info tuleb tema sõnul siis, kui Pargi ja Tuulte Roosi lasteaiaga seonduvad kolimisteemad on selgemaks saanud.



Mis puutub valla maapiirkondade lasteaedadesse, palub vallavalitsus lasteaedade teeninduspiirkonna hoolekogudel kaaluda kahenädalast kollektiivpuhkust, mil lasteaed on suletud. “Selline periood annab nii vanemale kui ka lasteaiale võimaluse puhkuse ja töö korraldamiseks,” selgitas Raun praegu käimasolevat suviste puhkuste planeerimist.