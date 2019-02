Orissaare lähedal avati Zetori traktorite esinduspunkt

Tšehhi päritolu Zetori traktorite ametlik esindaja Eestis avas esinduspunkti Orissaare lähedal Mui külas.



“On selge, et traktorit ei osteta pildi järgi, vaid tahetakse seda ikka oma silmaga näha ja käega katsuda,” ütles Zetori traktorite ametliku esindaja Specagra OÜ juhatuse liige Arles Kangus. “Tahtsime kogu protsessi põllumehele lihtsamaks ja kiiremaks teha ning seetõttu astusimegi neile ise sammu lähemale ja tõime osa tootevalikust Saaremaale.”

Zetori traktorite ja põllumajandustehnikaga saavad saarlased tutvuda Mui külas koostööpartneri Maakodu Ekspert OÜ juures. Et Maakodu Eksperdil on ka endal igapäevaselt kasutuses kaks Zetori traktorit, siis saavad huvilised lisaks silmaga vaatamisele ja käega katsumisele kuulda ka reaalset hinnangut traktori kasutusmugavusele otse selle kasutaja käest.

Specagra on põllumajandustehnika müügiga tegelev ettevõte, kellel on 20 aastat kogemusi põllumajandustehnika valdkonnas. Ettevõttel on kaks filiaali Leedus ja üks Eestis.

Specagra OÜ Eesti filiaal saab sel kevadel seitsmeaastaseks. Ettevõtte pakutava kõikvõimaliku põllumajandus- ja ka farmitehnika teeb üsnagi ainukordseks asjaolu, et see on toodetud Ida-Euroopas. Tootevalikus leiab Poola suurima põllumajandustehnika tootja UNIA, Metal-Fachi, Pom Augustowi ja Tšehhi tootja Rozmitali põllumajandustehnikat. Valikus on niidukid, külvikud, adrad, sügavkobestid, väetisekülvikud, heinapressid, kaarutid-vaalutid. Samuti laadurid ja kõikvõimalikud laadurite lisaseadmed. Lisaks sellele on Specagra OÜ siis ka tuntud Tšehhi traktori Zetori maaletooja.

Zetoril on üle 1,3 miljoni kasutaja 90 riigis. Arles Kanguse sõnul esindab Zetori kaubamärk traditsiooni, kvaliteeti ja mõistlikku hinda. Brändi filosoofia on lojaalsus oma klientidele, innovatsioon ja tootevaliku pidev laiendamine. Zetor on 70 aasta jooksul näidanud töökindlust, vastupidavust ja ökonoomsust.

Kanguse sõnul on Zetori traktoreid lihtne hooldada, nad tarbivad tõestatult teistest traktoritest vähem kütust ning hiilgavad oma kasutusmugavuse ja kauni disainiga. Zetori viimane mudel ongi valminud Itaalia stuudio Pininfarina poolt, kes on eelkõige tuntud Ferrari disaini poolest. Zetori traktorite võimsus jääb vahemikku 45–170 hj, mis teeb neist ideaalsed traktorid nii väikesele kui ka suurele põllumehele, rääkis Arles Kangus.

2017. aasta andmete järgi on Eestis arvel 216 Zetorit, neist 19 Saaremaal.