Saaremaa lehmadelt saab piima küll ja mitte vähe

Päris uhke on vaadata, et 2018. aasta Eesti viie produktiivsema piimatootja hulgas on koguni kaks Saaremaa piimatootjat.



Viimased 15 aastat Saaremaa piimanduse lipulaeva staatuses püsinud Kõljala POÜ jätkab Saaremaa piimatootmise number ühena ka 2018. aasta arvestuses. 12 583 kilogrammi (+172) lehma kohta andnud Kõljala POÜ lüpsikari kaotab Eestis vaid Kaiu piimafarmile, kes esimesena Eesti ajaloos lüpsis lehma kohta üle 13 000 kilo (+13 239) piima. Enam kui 12 tonni piima lehma kohta lüpsid eelmisel aastal Eestis kuus piimatootjat. Üle-eelmisel aastal oli selliseid neli ja 2016. aastal üks.

Siiski jääb fenomenaalse väljalüpsiga Kaiu Kõljalale alla piima rasvanäitajate poolest. Keskeltläbi annab Kõljala lüpsilehm aasta jooksul 938 kilo piimarasva ja valku (ehk siis 481 kg rasva + 457 kg valku), mis on Eesti kõigi aegade kõrgeim tulemus. Kaiu kaotab Kõljalale selles arvestuses 2 kiloga.

Esinelik säilitas kohad



Enam kui pool tonni keskmist väljalüpsi kasvatanud Kärla PÜ (12 205 kg) asub Eesti pingereas neljandal kohal. Suvel saarlaste omavahelises arvestuses Kõljalast mööda läinud Kärla andis paraku aasta lõpus järele. Kärla PÜ juhatuse liige Margus Muld selgitas, et kõvem tulemus jäi mitte kõige parema silokvaliteedi taha. Samuti võis toodangu kasvu pärssida ettevõtte loomakasvatusjuhi vahetumine.

Kolmandal positsioonil jätkab Tõnu Posti juhitud Valjala POÜ robotlaut – 10 968 kilo (+359). Meenutame, et kui Tõnu Post Valjala lauda kuus aastat tagasi ostis, saadi seal lehma kohta 6384 kilo piima. “Kui sa tahad ära elada ja et ka töötajad end hästi tunneksid, siis peab tulemus olema selline, et oleks võimalik ennast paremini tunda,” sõnas Tõnu Post.

Viimastel aastatel maakonnas neljandat positsiooni hoidnud Rauni POÜ säilitas oma koha ka 2018. aasta tulemuste põhjal. 9475 kilo (+101) lehma kohta lüpsnud ettevõtte juht Aive Kesküla ütles, et lõppenud aasta oli kevadest saati ääretult keeruline. Põud tegi teraviljale korraliku miinuse. Kuigi kulutused põldudele tehti täie rauaga, katab saak vaid 60% söödavajadusest, ülejäänu tuleb juurde osta. Kui aasta tagasi maksis tonn söödaotra Saaremaale tooduna 160 eurot, siis praegu 220 eurot. Kesküla ei välista, et tuleb mõelda pangalaenu peale. “Et käibelaenu võtta, et raske periood üle elada ning uue söödavarumise ja viljani vastu pidada,” rääkis Kesküla. “Ei ole lihtne,” lisas ta.

Meenutame, et kui Rauni uus lüpsifarm 2013. aastal valmis sai, nägi äriplaan ette tõsta piimatoodang lehma kohta 7000 kilolt 9000 kiloni. Tänaseks on toonane eesmärk saavutatud, kuid Aive Kesküla sõnul võiks väike tõus ikkagi aastast aastasse jätkuda ka edaspidi.

73-aastaselt kõrgvormis



Kui seni olid Saaremaal jõudnud erinevatel aastatel 9000-kilose toodanguni kokku neli tootjat, siis 2018. aastal möödus sellest verstapostist veel koguni kolm tootjat. Maalehe poolt Eesti töökaimaks meheks tituleeritud Raimond Elliku Salme POÜ tootis lehma kohta 9232 kilo (+287). Esimese Saaremaa väiketootjana ületas 9000 kilo piiri Metskülas tegutsev Lello talu peremees Mati Maripuu, kes sai kirja 9151 kilo (+328). Tema ülekaal kuni 10-pealiste karjade hulgas on mäekõrgune, järgnevate ees umbes 3000 kilo lehma kohta!

Asjaolu, et elu parim tulemus tuli Maripuul alles 73-aastasena, ta ise imeks ei pane. “Seda tööd on tehtud 67 aastat ja nüüd ei ole enam praktika, vaid tegude aeg,” tõdes Mati Maripuu. Heinategu õnnestus tal sel aastal enda sõnul eriti hästi ja loomade ninaesine on külluslik. Kuurid olid heina täis juba 5. juuliks ehk tavalisest palju varem. Hein on hea kvaliteediga ja vitamiinirikas. Lisaks annab Maripuu lehmadele rapsikooki ja jahu. Seevastu silo Lello talu loomadele ei söödeta. “Mul on laut koos majaga, ma ei saaks seal ise elada, kui ma peaks silo andma,” selgitas ta.

Mati Maripuu sõnul on tema elu praegu kuldne. “Probleeme mul ei ole. Kevadel ostsin traktori, pole mul liisingut ega võlga kellegi ees. Olen omadega mäel,” kinnitas maakonna parim väiketootja. Uut aastat alustas Maripuu enda kohta märkimisväärse tõusuga. Tema jaanuarikuu kontroll-lüps andis 30,6 kilo mulluse 23,2 kilo asemel. Selle tulemusega on Lello talu maakonnas neljandal kohal, Tõnu Posti ja Ülar Tänaku juhitud ettevõtete järel.

Korralikult edeneb ka Raido Tsioni juhitud Ratla OÜ 9134 kiloga lehma kohta (+436). Üle 8000 kilo lüpsid maakonnas Pöide AG – 8644 kg (+383) ja OÜ Karja – 8363 kg (-94).

Suurima tõusu tegi Väljamõisa väiketootja Taavi Tuuling, kelle viiepealine kari lüpsis pärast söödaratsiooni muutmist lehma kohta 6171 kilo ehk 1409 kilo enam kui aasta eest. Taavi sõnul tahab ta suurendada oma karja tulevikus 50-pealiseks ja tõsta lähiajal veel ka keskmist toodangut.