Tallinna ja Kuressaare vahet tahab lennata kaks firmat

Eile hommikul kukkunud Tallinna–Kuressaare ja Tallinna–Kärdla lennuliini teenindamise hankele tegi pakkumise kolm lennufirmat.



Neist üks, NyxAir OÜ on riigihangete registris leiduvate dokumentide andmeil huvitatud lendamisest vaid Kärdla liinil, üks – Nordica tütarfirma Regional Jet OÜ – tahaks teenindada vaid Kuressaare liini ning praegune vedaja Transaviabaltika on valmis lendama nii Hiiu- kui ka Saaremaale.

Tallinna ja suursaarte vahelistele liinidele on uut vedajat otsitud juba mõnda aega. Hange kuulutati välja ka läinud aastal, ent sügisel kuulutas maanteeamet selle ootamatult kehtetuks. Nimelt soovisid maanteeamet, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning lennuamet toona, et hanke võitja kasutaks võimalikult keskkonnasäästlikke lennukeid. Seetõttu taheti hankega hinnata CO2 emissiooni.

Hankemenetluse käigus selgus aga, et kõikide lennukite mootoritüüpide kohta ei ole võimalik saada tõendatud andmeid, kui suur CO2 emissioon on. Andry Palu, maanteeameti riigihangete talituse juhataja ütles siis selgituseks, et nad ei soovinud välistada teenuse osutamist lennukitega, millel on turbopropeller-mootorid.

Ka uue hanke järgi peavad lennukid olema liinil alates 1. juunist. Endiselt on peamised tingimused lennufirmadele järgmised: pakkuja peab vastama lennuettevõtja nõuetele ning omama lendamiseks kõiki vajalikke sertifikaate ja lube; pakkujal peab olema võimalus kasutada varulennukit, kui põhilennuk mingil põhjusel lennata ei saa. Saarte Hääl on varem kirjutanud, et Saaremaa ja Hiiumaa saavad järgmise nelja aasta jooksul lennuühenduse pidamiseks 22,7 miljonit eurot, mis tagab nii Kuressaare kui ka Kärdla liinil senisest parema ühenduse.