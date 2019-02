Ameerika ajakiri The Atlantic kirjutab, et Euroopa Liidu ja Venemaa piiril asuv väikelinn Narva võib peagi tõusta maailmapoliitika tähelepanu keskmesse. Artikli autor Josh Rubin jagab Lääne ajakirjanduses levinud kartusi, et peagi teeb Putin katse seda linna vallutada. Küsimus on, kas NATO põhikirja kuulus artikkel 5 kriisiolukorras ka töötab? Josh Rubin on sügavalt veendunud: kui praegu teavad ...